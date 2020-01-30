İngiltere'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı. İngiltere'nin Weston-super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile tanışmak için Mısır'a gitti.

80 yaşındaki Iris Jones, endisinden 45 yaş küçük sevgilisi Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı ve evlilik için hazırlıklara başladı. Tüm dünyanın dikkatini çeken çiftten Irbriham, İngiliz gazetesinin sorularını yanıtlayarak, annesinden 20 yaş