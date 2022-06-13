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81 trafik kazası,3 ölü 14 yaralı..

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Haftalık trafik raporu şu şekilde:
81 trafik kazası,3 ölü 14 yaralı..

6 Haziran -  12 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (81) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (3) ölümle, (12) yaralanmayla ve (66) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazalarda (3) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (11), yakın takip (13) ve diğer etkenler (15) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,786,050 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 25

Gazimağusa : 17

Girne : 34

Güzelyurt : 3

İskele : 2

6 Haziran - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 8468 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1033 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 218 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 73 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 224 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 108 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 93 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 18 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 34 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 169 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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