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81 ülke IMF'den borç istedi

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81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken 81 ülke, Uluslararası Para Fonu’ndan mali yardım talep etti.

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yeni koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke borç istedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini belirtti.

Georgieva 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini söyledi.

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