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81 Yıllık Viski Bronz Heykelin Üzerinde Satışa Sunuldu: Fiyatı 92 Bin Sterlin

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81 Yıllık Viski Bronz Heykelin Üzerinde Satışa Sunuldu: Fiyatı 92 Bin Sterlin
81 Yıllık Viski Bronz Heykelin Üzerinde Satışa Sunuldu: Fiyatı 92 Bin Sterlin

İskoçya’daki viski üreticisi Macallan, 2’nci Dünya Savaşı’nda fıçılanan viskisini piyasaya sundu. Dünyaca ünlü üretici, 81 yıllık viskinin şişe fiyatını 92 bin sterlin (1,7 milyon lira) olarak belirledi.

Macallan’ın açıklamasına göre 1940 yılında, damıtımevi savaş nedeniyle kapılarını kapamadan önce fıçılanan ‘The Reach’ adlı single malt viskiden (tek malt, tek bir damıtımdan elde edilen malt viski) dünyada 288 şişe satılacak. Bu, piyasaya sürdükleri en eski viski.

Onlarca yıldır vişneyle aromalandırılmış meşe fıçıda bekleyen viskiyi içeren şişeler üç elden oluşan bronz bir heykelin üzerine iliştirilerek satışa sunuldu.

Bu üç elin biri 1940 yılındaki çalışanları, biri şirketin eski başkan Allan Shiach’ı üçüncüsü ise firmanın şimdiki kilit isimlerinden Kirsteen Campbell’ı temsil ediyor.

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