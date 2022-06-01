810 gram doğdu ama çok cesur çıktı

Gebeliğin 25. haftasında 810 gram ağırlığında dünyaya gelen, akabinde zamanla 740 grama kadar düşen Ömer Cesur bebek, yoğun bakımda geçirdiği 3 aylık tedavi neticesinde hayata tutundu.

Cem (40) ve Serap (35) çiftinin ikinci çocukları olan Ömer Cesur Kocabaş, mayıs ayında beklenirken erken doğumla şubat ayında dünyaya geldi. 810 gram doğan Ömer Cesur bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Bu süreçte 740 grama kadar düşen; beslenme ile solunum problemleri yaşayan, üstüne bir de göz ameliyatı geçiren Cesur Bebek sonunda hayata tutundu. Şu anda 3 kilo 400 gram olan bebeğin sağlık durumu iyi…

“ANNE KARNINDA DEĞİL DIŞARDA BÜYÜDÜ”

Süreci anlatan anne Serap Kocabaş, “2 evladımız var. Biri zamanında doğdu. Şu anda 4 buçuk yaşında. Ömer Cesur bize bir sürpriz yaptı. Anne karnında değil dışarıda büyümeyi tercih etti” dedi.

Anne şöyle devam etti:

“25 haftalıkken dünyaya geldi. Zor bir süreç atlattık. 85 gün boyunca gidip geldik. Süt sağmak bu süreçte insanı hayatta tutan bir süreçtir. 810 gram doğan bebeğimiz 740 grama kadar düştü. Şu an 3 buçuk kilo civarında. Zor bir süreç ama sabır ve dua ile geçirdik. Bu süreçte en önemli desteğim sevgili doktorumuz Ferhan İrem Hanımefendi’den. Alanında uzman olan doktorumuza çok güvendik. Çok şükür bugünleri gördük. Sesini duyabiliyorum. İlk doğduğunda duyamamıştım. Bütün prematüre annelerine sabır diliyorum. Zaman ve dua ile her şey geçecektir.”

“DOKTORUMUZ GÜVEN VERDİ”

Bebeklerine çok iyi bakıldığını ifade eden baba Cem Kocabaş, “Bu süreçte hastanede aldığımız hizmet ve doktorumuzun verdiği güven çok iyiydi. 85 gün boyunca sabır ve dua ile hastaneye gidip geldik. İnsan bir süre sonra alışıyor. Bu süreçte bütün sağlık çalışanları bizimle çok iyi ilgilendi. Zaten hiçbir şey, para alınmadı. Bizim gibi olan tüm ailelere sabır diliyorum” diye konuştu.

“ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Son zamanlarda gelişen tıbbi imkanlar ile bebek ölümlerin azaldığını söyleyen Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İrem Karan süreci şöyle özetledi:

“Bebeğimiz şubatın sonunda dünyaya geldi. Doğum başlamasına engel olamadığımız durumda doğmak zorunda kaldı. 810 gram olarak kuvöz bakımına aldık. Uzun zorlu bir süreç geçirdi. Kuvözde çok narin bir bakım ihtiyacı oldu. Hemşirelerimizle, sağlıkçılarımızla birlikte onu 38 haftalık haline getirdik.

Prematüre aileleriyle ayrı bir iletişimimiz oluyor. Anne Serap Hanım çok pozitif bir kadın. Sürekli anne sütü gönderdi. Bebeğimiz o açıdan çok şanslıydı. Başına badireler geldi. Çok sıkıntılı durumlarla karşılaştı. Beslenme ve solunum problemleri geçirdi. Göz ameliyatı oldu. Bunların hepsini cesur bir adam olarak Ömer Cesur aştı.

Son yıllarda yeni doğan uzmanları bu konuda daha deneyimli hale geldi. Bebek ölümlerimiz çok azaldı. Prematüre doğumlar sekelsiz tam narin bakımla normal zamanına ulaşmaya başladı. Anne sütünün önemi çok fazladır. Ona ulaşabilmiş herhangi bir mama, teknoloji yoktur. İçinde muamma olan birçok madde var. Özellikle prematürelerin anne sütünden başka bir şansı yok. Anne sütü yoksa çalışmalar donör süt diyor. O yoksa ancak mama. Annelerimizin, ailelerin sabırlı olması gerekiyor.”