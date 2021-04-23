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SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

8164  test yapıldı, 70'i  yerel 93 pozitif vaka

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8164  test yapıldı, 70'i  yerel 93 pozitif vaka
8164  test yapıldı, 70'i  yerel 93 pozitif vaka

"Toplam 8164  test yapıldı, 70'i  yerel 93 pozitif vakaya rastlandı, 98 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8164 olup, 70'i yerel 93 pozitif vakaya rastlanmış, 98 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 21  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70  kişi ise yerel vakadır. 

33 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 23 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez - 5/ Düzova-1 / Dumlupınar-1/ Göçmenköy-3 /Alayköy-3/ Gönyeli-1 / Kumsal-1/ Taşkent-3 / Hamitköy-2/ Ortaköy-3/ Dereboyu-2/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Marmara-1/ K.Kaymaklı-3 / Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez-13 / Alsancak-2 / Çatalköy-2 / Karaoğlanoğlu-2/ Taşkent-1/ Karakum-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Çınarlı Köyü-1 / Tuzla-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-2/ Karakol-1 / Akova-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 
Lefke 

Lefke Merkez-2 


23 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8164  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 70  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 916.610  

Toplam Vaka Sayısı: 5882 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5099 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 754  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1262 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 366

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