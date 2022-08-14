82 yaşında 282 dağa tırmanma hedefine ulaştı

İskoçya’da, 82 yaşındaki bir adam iki yılda 282 dağa tırmandı.

Gairloch adlı köyde yaşayan emekli fizik öğretmeni Nick Gardner, 80 yaşındayken, İskoçya’daki ‘munro’lara (dağcılıkta, 914,4 metreyle eşdeğer 3 bin fitten yüksek zirvelere verilen ad) tırmanmayı kararlaştırdı.

Karısı Janet, sağlık sorunları nedeniyle bakım evine yollandıktan sonra bu kararı alan dört torun sahibi Gardner ilk tırmanışını Temmuz 2020’de yaptı. Dünse ülkedeki 282’nci munroya tırmanarak hedefine ulaştı. 1245 metre yükseklikteki Cairn Gorm’a tırmandığında ailesi ve dostları onu alkışlarla karşıladı.

Hem hedefine ulaştığı hem de sıcak karşılama nedeniyle çok sevinen Gardner, ”İnanamıyorum. Çok mutluyum. Noel hediyelerini açan küçük bir çocuk gibiyim” dedi.

Gardner’ın tırmanışlarının yüksekliklerinin toplamı 152 bin metre. Bu, 282 zirveye tırmanırken Everest’in yüksekliğini 17 kez katettiği anlamına geliyor.

Eşine başka sağlık sorunlarının yanı sıra Alzheimer tanısı konulduktan sonra kendisini zinde tutmak ve ‘topluma faydalı bir iş yapmak’ için motive olduğunu anlatan Gardner, Alzheimer İskoçya ve Kraliyet Osteoporoz Toplumu için 60 bin sterlin (1 milyon 306 bin lira) bağış topladı.

Sporu ve tırmanmayı çok sevdiğini vurgulayan Gardner, sağlığı müsaade ettikçe yeni hedefler koyacağını söyledi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Gardner’ın iki kızından biri Sally McKenzie, onu İskoçya’nın munrolarına tırmanan en yaşlı insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday gösterdi.