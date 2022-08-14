  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

82 yaşında 282 dağa tırmanma hedefine ulaştı

» »
İskoçya’da, 82 yaşındaki bir adam iki yılda 282 dağa tırmandı.
82 yaşında 282 dağa tırmanma hedefine ulaştı

Gairloch adlı köyde yaşayan emekli fizik öğretmeni Nick Gardner, 80 yaşındayken, İskoçya’daki ‘munro’lara (dağcılıkta, 914,4 metreyle eşdeğer 3 bin fitten yüksek zirvelere verilen ad) tırmanmayı kararlaştırdı.

Karısı Janet, sağlık sorunları nedeniyle bakım evine yollandıktan sonra bu kararı alan dört torun sahibi Gardner ilk tırmanışını Temmuz 2020’de yaptı. Dünse ülkedeki 282’nci munroya tırmanarak hedefine ulaştı. 1245 metre yükseklikteki Cairn Gorm’a tırmandığında ailesi ve dostları onu alkışlarla karşıladı.

Hem hedefine ulaştığı hem de sıcak karşılama nedeniyle çok sevinen Gardner, ”İnanamıyorum. Çok mutluyum. Noel hediyelerini açan küçük bir çocuk gibiyim” dedi.

Gardner’ın tırmanışlarının yüksekliklerinin toplamı 152 bin metre. Bu, 282 zirveye tırmanırken Everest’in yüksekliğini 17 kez katettiği anlamına geliyor.

Eşine başka sağlık sorunlarının yanı sıra Alzheimer tanısı konulduktan sonra kendisini zinde tutmak ve ‘topluma faydalı bir iş yapmak’ için motive olduğunu anlatan Gardner, Alzheimer İskoçya ve Kraliyet Osteoporoz Toplumu için 60 bin sterlin (1 milyon 306 bin lira) bağış topladı.

Sporu ve tırmanmayı çok sevdiğini vurgulayan Gardner, sağlığı müsaade ettikçe yeni hedefler koyacağını söyledi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Gardner’ın iki kızından biri Sally McKenzie, onu İskoçya’nın munrolarına tırmanan en yaşlı insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek sıcaklıklar kertenkelelerin 'yaşlı' doğmasına yol açıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14
  • Karaya vuran yunusları kova kova su atıp havlulara sararak kurtardılar13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:02
  • Amerika kıtasını boydan boya kat ediyor12 Ağustos 2022 Cuma 21:49
  • Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 20:49
  • Dinozorlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz: Köpekbalıkları hakkında beş şaşırtıcı bilgi11 Ağustos 2022 Perşembe 13:14
  • Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?11 Ağustos 2022 Perşembe 10:09
  • 10 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:51
  • Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:52
  • 2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman?10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:09
  • Gençler arasında çok eşli olma isteği hızla yayılıyor09 Ağustos 2022 Salı 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti