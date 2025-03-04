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821 Gün ülkede kaçak yaşadı!

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Lefkoşa’da şüpheli görülen ve ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen Helmut Osses’in (E-35) tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
821 Gün ülkede kaçak yaşadı!

“KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlamasıyla tutuklanan zanlı,  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar,  27 Şubat’ta saat 13.30’da devriye gezen Adli Şube ekibi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içinde şüpheli davranışlarda bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren 821 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, ihraç işlemleri için yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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