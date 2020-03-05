83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti

Adı birçok skandallara karışan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısından ayrılıp, partisi Forza İtalya'dan milletvekili olan 29 yaşındaki eski modelle sevgili olduğunu duyurdu.

83 yaşındaki Berlusconi, nişanlısı olarak tanımladığı Francesca Pascale ile 12 yıllık ilişkisini sonlandırarak eski model Marta Fascina ile olan yeni birlikteliğini açıkladı.

Berlusconi’nin lideri olduğu Forza Italia partisinin yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ilişkinin bittiği ancak Berlusconi ile Pascale’nin "arkadaş kaldıklarını" ifade edildi.

Berlusconi daha önce iki evlilik yaşamıştı.

'Umarım benden sonraki kadın, benim gibi onunla ilgilenir'

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Pascale, Berluconi ile evlenmek istediğini dolayısıyla eski İtalyan liderin kendisinden daha genç bir kadınla tanışmasını şaşkınlıkla karşıladığın ileri sürdü.

Ancak Berlusconi'ye karşı intikam duygusu beslemeyen genç kadın, "Her şeye rağmen kalbimde ona karşı sevgi kalacak. Ona dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum ve umarım benden sonraki kadın benim onunla ilgilendiğim gibi ilgilenir" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Berlusconi kendinden 54 yaş küçük yeni sevgilisi Marta Fascina ile İsviçre’de bir otelden çıkarken görüntülenmişti.

Seks davasında aklandı, AP'ye milletvekili seçildi

Milan kulübünün eski sahibi Berlusconi, daha önce de İtalyan basınında “bunga bunga” olarak anılan fuhuş davasında, o dönem 17 yaşında olan “Ruby” takma adlı eskort ile para karşılığı seks yapmak ve görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Davanın ilk aşamasında 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezası alan Berlusconi daha sonra istinaf mahkemesi tarafından aklanmıştı.

İtalya’nın en güçlü medya patronlarından olan Berlusconi, 2013 yılında da vergi kaçırdığı gerekçesiyle ceza almıştı. Sahibi olduğu Mediaset şirketinin, televizyon reklamı için belirlenen vergi ödemesini gerçekleştirmemesi üzerine suçlu bulunan Berlusconi, 4 yıl cezaya çarptırılmıştı.

Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçırma suçu nedeniyle siyasetten 5 yıl men edilmişti. Mayıs 2018'de siyasi yasağı kalkan Berlusconi Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.