  • BIST 111.815
  • Altın 326,030
  • Dolar 6,1026
  • Euro 6,8189
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti

» »
83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti
83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti

Adı birçok skandallara karışan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısından ayrılıp, partisi Forza İtalya'dan milletvekili olan 29 yaşındaki eski modelle sevgili olduğunu duyurdu.

83 yaşındaki Berlusconi, nişanlısı olarak tanımladığı Francesca Pascale ile 12 yıllık ilişkisini sonlandırarak eski model Marta Fascina ile olan yeni birlikteliğini açıkladı.

Berlusconi’nin lideri olduğu Forza Italia partisinin yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ilişkinin bittiği ancak Berlusconi ile Pascale’nin "arkadaş kaldıklarını" ifade edildi.

Berlusconi daha önce iki evlilik yaşamıştı.

'Umarım benden sonraki kadın, benim gibi onunla ilgilenir'

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Pascale, Berluconi ile evlenmek istediğini dolayısıyla eski İtalyan liderin kendisinden daha genç bir kadınla tanışmasını şaşkınlıkla karşıladığın ileri sürdü.

Ancak Berlusconi'ye karşı intikam duygusu beslemeyen genç kadın, "Her şeye rağmen kalbimde ona karşı sevgi kalacak. Ona dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum ve umarım benden sonraki kadın benim onunla ilgilendiğim gibi ilgilenir" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Berlusconi kendinden 54 yaş küçük yeni sevgilisi Marta Fascina ile İsviçre’de bir otelden çıkarken görüntülenmişti.

Seks davasında aklandı, AP'ye milletvekili seçildi

Milan kulübünün eski sahibi Berlusconi, daha önce de İtalyan basınında “bunga bunga” olarak anılan fuhuş davasında, o dönem 17 yaşında olan “Ruby” takma adlı eskort ile para karşılığı seks yapmak ve görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Davanın ilk aşamasında 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezası alan Berlusconi daha sonra istinaf mahkemesi tarafından aklanmıştı.

 

İtalya’nın en güçlü medya patronlarından olan Berlusconi, 2013 yılında da vergi kaçırdığı gerekçesiyle ceza almıştı. Sahibi olduğu Mediaset şirketinin, televizyon reklamı için belirlenen vergi ödemesini gerçekleştirmemesi üzerine suçlu bulunan Berlusconi, 4 yıl cezaya çarptırılmıştı.

Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçırma suçu nedeniyle siyasetten 5 yıl men edilmişti. Mayıs 2018'de siyasi yasağı kalkan Berlusconi Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle okullar kapatılıyor04 Mart 2020 Çarşamba 21:09
  • AB Türkiye'yle mülteci anlaşmasını yenilemek istiyor04 Mart 2020 Çarşamba 21:08
  • Macaristan Başbakanı Orban: 130 bin sığınmacı sınırı geçti04 Mart 2020 Çarşamba 15:54
  • Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı04 Mart 2020 Çarşamba 15:30
  • Göçmen krizi: AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro ve güvenlik yardımı04 Mart 2020 Çarşamba 14:06
  • Son Dakika Haberi: Edirne Valiliği: Yunan polisi bir göçmeni öldürdü04 Mart 2020 Çarşamba 14:01
  • Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi04 Mart 2020 Çarşamba 10:13
  • AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti03 Mart 2020 Salı 13:30
  • AB ile Türkiye arasındaki Mülteci Anlaşmasını kim bozdu?03 Mart 2020 Salı 13:27
  • Stuttgarter Zeitung: Avrupalılar rezil oldu03 Mart 2020 Salı 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti