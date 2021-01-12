  • BIST 1.550
  • Altın 444,704
  • Dolar 7,4877
  • Euro 9,1047
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalandılar

» »
832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalandılar
832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalandılar

 Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen Noel Baba operasyonu ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

detay özel-evrim kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı Ali Solmaz’ın alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’in tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının kısmen tamamlandığını ve zanlıların etki edemeyeceğini belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalandılar12 Ocak 2021 Salı 17:23
  • Erhürman: Seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak sürede sandığa gidilmeli12 Ocak 2021 Salı 17:16
  • “Denktaş, tarihteki değişmez yerini her zaman koruyacak”12 Ocak 2021 Salı 16:48
  • Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili protokol yenilendi12 Ocak 2021 Salı 16:47
  • Bakan Evren Dr. Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının Sene-i Devriyesi dolayısıyla anma Mesaj Yayımladı12 Ocak 2021 Salı 16:45
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!12 Ocak 2021 Salı 16:43
  • “O öldükten sonra biz de toplum da babasız kaldı”12 Ocak 2021 Salı 16:13
  • KAMUSEN’den Grev Uyarısı12 Ocak 2021 Salı 16:11
  • Özkıraç: “Kıb-Tek’in Özelleşmesine Hayır Diyoruz”12 Ocak 2021 Salı 16:10
  • CTP:''Bu kaostan ancak iradeyle çıkabiliriz''12 Ocak 2021 Salı 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti