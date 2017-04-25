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84 karton kaçak sigara

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84 karton kaçak sigara
Larnaka ve Baf’ta 84 karton kaçak sigara ele geçirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi, Larnaka Havaalanı’nda Kiev’den seyahat eden Ukraynalı bir yolcunun bagajında çeşitli markalarda 72 karton sigara ele geçirdiğini yazdı.

Habere göre, Ukraynalı yolcu gözaltına alınırken, Rum Gümrük Dairesi sigaralara el koydu.

Öter yandan gazete, Baf’ta, Suriyeli bir kişinin evinde yaptığı aramada, 12 karton sigara tespit ettiğinin yazdı.

Habere göre, gözaltına alınan Suriyeli bin 500 Euro para cezasını ödeyerek, serbest bırakıldı. Sigaralara ise Rum Gümrük Dairesi’nce el konuldu.

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