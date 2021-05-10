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84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 10 kişi parti düzenledi

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84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 10 kişi parti düzenledi
84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 10 kişi parti düzenledi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında dün (9 Mayıs 2021 Pazar) ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işleme gidildi.

Ayrıca Girne’de bu sabahın erken saatlerinde bir dairede eğlence maksatlı parti düzenlediği tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında da ise yasal işleme gidilirken, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran, aynı yerde sakin 81 yaşındaki bir şahsı darp eden bir şahıs ise tutuklandı. 

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