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84 Yaşındaki Emekli Çiftçi, Sakinleştirici Sesiyle Fenomen Oldu

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İnternetin ne olduğunu neredeyse hiç bilmeyen 84 yaşında emekli bir çiftçi olan John Butler, yatıştırıcı sesinin viral olmasıyla YouTube yıldızına dönüştü. Yaşlı adamın hayranları, sesinin panik atak ve kaygıyı tedavi ettiğini iddia ediyor.
84 Yaşındaki Emekli Çiftçi, Sakinleştirici Sesiyle Fenomen Oldu

İnternetin ne olduğunu neredeyse hiç bilmeyen 84 yaşında emekli bir çiftçi olan John Butler, yatıştırıcı sesinin viral olmasıyla YouTube yıldızına dönüştü. Yaşlı adamın hayranları, sesinin panik atak ve kaygıyı tedavi ettiğini iddia ediyor.

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan John Butler, meditasyon seanslarını YouTube’da paylaşarak fenomene dönüştü.
Yirmili yaşlarının ortasında meditasyon yapmaya başlayan John Butler, dört yıl önce YouTube’a meditasyonla ilgili videolar yüklemeye başladı. 84 yaşındaki eski çiftçi dört yıl içinde dünyanın her yerinden 125 bin hayran kazandı. Butler’ın en popüler videosu ‘sağduyu motivasyonu’ bir milyondan fazla izlendi.

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Hayranlarıyla sevdiği şeyleri paylaşabildiği için mutlu olduğunu belirten Butler, corona virüs salgınının yarattığı kaygı ve panik atak konusunda onlara yardım ettiğini söyledi.

Yaşamının büyük bir bölümünde meditasyon yapan John Butler, YouTube’da Spiritual Unfoldment adını verdiği kanalında yaklaşık 200 video yayınladı. Butler genellikle videolarında, maneviyat ve dünyayla barışık olmak üzerine sakinleştirici mesajlar yayınlıyor. Hayranlarıysa çoğunlukla onun sakinleştirici ses tonunu övüyor.
Hayranlarından bazıları Butler'ın yayınladığı videoları dinlemenin kaygı bozukluğuna yardımcı olduğunu söylerken, bazılarıysa sesinin çok yumuşak olduğunu ve 'yatmadan önce hikayeler okumasını' istediklerini söyledi.


BBC’ye bu şöhretten etkilenmediğini söyleyen Butler, “sanırım daha genç olsaydım bu konuda daha heyecanlı olurdum. YouTube’u daha önce hiç duymamıştım. İnternetin de ne olduğunu pek bilmiyordum” dedi.

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