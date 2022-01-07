84 yaşındaki Hindistanlı 12’nci aşısını yaptırırken yakalandı

Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki Hindistanlı farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı.

Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki Hindistanlı farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12’inci aşıyı olmak isterken yakalandı.

Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini aldı. Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatarak 11 COVID-19 aşısı yaptırdı.

84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, her seferinde ‘daha iyi hissettiğini’ aktardı.

Ancak yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.

Hakkında soruşturma başlatıldı.

Aşı her derdine deva oldu

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.

Aşılar sayesinde soğukalgınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.