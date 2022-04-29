84 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır
41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588
Toplam Vaka Sayısı: 93.551
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216
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