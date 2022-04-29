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84 Yeni Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır
84 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır

41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.551            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216  

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