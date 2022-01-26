  • BIST 1.951,17
  • Altın 791.99694
  • Dolar 13.5712
  • Euro 15.3188
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

84 Yıl Önce Britanya’da Giyilen Gelinlik Avustralya’da Çöpte Bulundu

» »
Britanya’da, 1938 yıl önce evlenen kadının gelinliği Avustralya’daki bir çöp konteynerinde bulundu.
84 Yıl Önce Britanya’da Giyilen Gelinlik Avustralya’da Çöpte Bulundu

Gertrude Bloye, 84 yıl önce Fred Macdonald’la Plymouth’ta evlendi. Çocuğu olmayan çift gelinliği bir süre sonra Avustralya’daki akrabalarına yolladı.

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan bir kadın, onlarca yıl sonra çöpte bulduğu gelinliği temizletti ve internetten satışa çıkardı.

Vintage bir gelinlik giymek isteyen, Melbourne’de yaşayan gelin adayı Claire Ransome ilanı gördü. Satın aldı. Gelinliğin yollandığı kutuda, Britanyalı çiftin düğününde kullanılan bazı süsler ve çiçekler de vardı.

Ransome gelinliği çok severek giydiğini anlattı: “Onca yıl önce dikilmiş bir gelinlik için kumaş kalitesi mükemmeldi. Kurumuş güller, eldivenler, düğün pastasının süsleri bile çöpe atılan kutunun içindeymiş. Ben satın alınca onlarla beraber geldi. Tam istediğim, hayal ettiğim gibi oldu. Kimin aklına gelir dünyanın öbür ucunda giyilen bir gelinliğin yıllar sonra burada tekrar giyileceği?”

Ransome, evlendikten sonra gelinliği bir gelinlik sergisine bağışladı. Castlemaine kentinde açılan serginin küratörü Peter Bottomley, “Böyle ilginç öyküsü olan, eski bir gelinliği sergiye dahil etmekten mutluluk duydum, çok heyecan verici” dedi ve görenlerin çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amsterdam'a İnen Kargo Uçağının Ön İniş Takımlarında Bir Kişi Bulundu23 Ocak 2022 Pazar 17:00
  • Okyanusu Kanosuyla Geçmek İsteyen 75 Yaşındaki Fransız Savin Ölü Bulundu23 Ocak 2022 Pazar 16:10
  • Uzmanlardan 'Saldırgan Köpekten Kaçmayın' Uyarısı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:47
  • Ölü Adamı Postaneye Götürüp Emekli Maaşını Çekmeye Çalıştılar22 Ocak 2022 Cumartesi 15:20
  • 8 Bin Dolarlık Gitarı Pantolonun İçine Sokup Çaldı22 Ocak 2022 Cumartesi 01:00
  • Yıllar Önce Öğretmeninin El Koyduğu Eşyaları Geri Almak Amacıyla Okula İzinsiz Girdi; Tutuklandı22 Ocak 2022 Cumartesi 00:43
  • Pakistanlı Pilot, Yarı Yolda Acil İniş Yapıp Tekrar Uçmayı Reddetti: 'Mesaim Bitti'21 Ocak 2022 Cuma 03:47
  • Doktorları Şaşırtan Adam: 67 Yıldır Duş Almıyor21 Ocak 2022 Cuma 02:13
  • Emerit Papa, Çocukların İstismar Edilmesine Göz Yummuş21 Ocak 2022 Cuma 01:55
  • Kıyamet Günü Saati, 75. kez ayarlanacak: Yok olmaya ne kadar kaldı?20 Ocak 2022 Perşembe 01:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti