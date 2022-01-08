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841 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.
841 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.

356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 841  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396   

Toplam Vaka Sayısı: 40.990    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539   

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348 

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