8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

"Toplam 8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1
26 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204
Toplam Vaka Sayısı: 6071
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065
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