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85 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır.
85 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır.

36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080    

Toplam Vaka Sayısı: 93.467           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 1095   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 205

 

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