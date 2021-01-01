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85 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti

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KKTC'de covid-19 bağlı ölüm sayısı 7'ye yükseldi
85 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

Hastane kaynaklarından aldığımız bilgiye göre yoğun bakımda yatan 85 yaşındaki Covid-19 hastası Mahmut Boral yaşamını yitirdi.

KKTC'de covid-19 bağlı ölüm sayısı 7'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından resmi açıklama bekleniyor

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