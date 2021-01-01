85 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL
Hastane kaynaklarından aldığımız bilgiye göre yoğun bakımda yatan 85 yaşındaki Covid-19 hastası Mahmut Boral yaşamını yitirdi.
KKTC'de covid-19 bağlı ölüm sayısı 7'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığından resmi açıklama bekleniyor
DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL
Hastane kaynaklarından aldığımız bilgiye göre yoğun bakımda yatan 85 yaşındaki Covid-19 hastası Mahmut Boral yaşamını yitirdi.
KKTC'de covid-19 bağlı ölüm sayısı 7'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığından resmi açıklama bekleniyor
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