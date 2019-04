850 Yıllık Tarihi Notre Dame Katedrali'nde Yangın! (VİDEO)

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı, Katedralin çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı. Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesinde incelemede bulundu. ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Katedrali'nin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktüğü bildirildi.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.



MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerinde inceleme yaptı.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: YANGINI İZLEMEK ÇOK KORKUNÇ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.