86 Eserden Oluşan 4 Ayrı Sergi, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Tarafından Açıldı…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Sergey Anarbekov’un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey Teleubay’ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova’nın (Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova’nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan sergilerin açılışına, Milletvekili Resmiye Canaltay başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçılar Sergey Anarbekov, Baktygerey Teleubay, Ilsuyar Kazakova, Moldir Baigozhanova ile milletvekili Resmiye Canaltay birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilimsel ve İnovatif Çalışmaların Yanında Dünya Çapında Sanatsal Projeler Hayata Geçiriliyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdğa, yerli ve milli otomobil Günsel’in test sürüşünün başarıyla gerçekleştirildiğini ve 20 Şubat’ta lansmanın yapılacağını dile getirerek, Günsel Otomobil grubunda çalışan genç bir mühendisin sosyal medya paylaşımını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Elhamdülillah, Doğu Akdeniz’de dünyanın tanımadığı 300.000 nüfuslu bir Türk ülkesinde babayiğit bir aile 100 Türk mühendisi ile elektrikli otomobil üretiyor. Bu projenin içinde yer almaktan dolayı üst düzey bir mesleki tatmin yaşıyorum. Dünya piyasasında yer edinmiş, yılda milyonlarca araç üreten bir marka olmayı Rabbim nasip etsin” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanatta ve inovasyonda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, akademisyenlerin 2019 yılında ulusal veya uluslararası 813 bilimsel etkinliğe katıldığını, 1142 bilimsel etkinlik düzenlediğini, kongre ve sempozyumlarda 864 bildiri sunduğunu ve 1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atıldığını kaydetti.

Sözlerinin devamında Yakın Doğu Üniversitesi sürdürdüğü önemli bilimsel ve inovatif projelerin yanı sıra dünya çapında sanatsal projeleri de hayata geçirdiğini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, bunun en önemli göstergesinin kampüste oluşturulan Müzeler Bölgesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte kampüste 7 müze sanatseverlerle buluşacak” dedi.

“Dr. Suat Günsel’e Bu Fırsat İçin Teşekkür Ederim…”

Sanatçı Moldir Moldir Baigozhanova da, “Dr. Suat Günsel'e davet ettiği ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize desteğiniz ve ilginiz, misafirperverliğiniz için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Herkese sağlıklı ömür, başarı ve refah dilerim” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Orta Asya’da Büyük Bir Rezonans Getirdi…

Sergey Anarbekov ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin Orta Asya’da çok büyük bir rezonans getirdiğini belirterek, bu projede yer almasının kendisi için bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Anarbekov, “Her gün ülkelerimizde izlediğimiz sanat durumu farklı perspektifken gördük. Sanatçılar daha fazla irtibatta oldular, yaşadığımız zamanın eğilimleri daha net oldu, ilerledik. Toplumun zihninde olan yerimizi daha net gördük. Tamamen paradoksal durumlar da oldu. Bakhytgerey arkadaşımı 24 senedir görmemiştim ve Kıbrıs’ta buluşma fırsatımız oldu. Abdulkadir Rahimov arkadaşımı 2006’dan beri görmemiştim ve sizin topraklarınızda buluştuk. Sanatçı Umurzak ise benim Almaty’daki atölye komsum, ancak onu senede bir görüyorum, burada ise ikinci kez görüşüyoruz. Bu muhteşem proje benim için kendi kendime bir nevi meydan okuma. Neler yapabilirim? Daha iyi olabilirim? Ve bence bir adım ileriye attım. Umut ediyorum ki gerçek sanat eserlerin sayısı gün geçtikçe daha da artacak” ifadelerini kullandı.

İlham Kaynağı Olan Muhteşem Bir Proje…

Hayatının en önemli anlarından birini yaşadığını ifade eden sanatçı Baktygerey Teleubay da, “Bu sempozyum benim için yeni bir deneyim, yeni bir ilham kaynağı, kendimi ifade etmek için yeni bir fırsat. Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz, muhteşem olan projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Herkesin İçerisinde Kendi Hayat Hikayesini Bulabileceği Büyük Bir Proje…

İlsuyar Kazakova da, “Heyecanla bu günü bekliyordum ki sizinle eserlerimi paylaşabileyim. Bu küresel bazda önemli projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sergimin adı "Hikayeler". Neden diye sorarsanız, çünkü her resim küçük bir hayat hikâyesidir. Ve belki sizde bu çalışmalarımda kendi hayat hikâyelerinizi bulabileceksiniz. Bu benim için en önemlisi” sözlerini kullandı.

Milletvekili Resmiye Canaltay: “ Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Düşünen Bir Vizyonun Enerjisi…”

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ise yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok alanda dünyaya adını duyurduğunu ifade ederek, “GÜNSEL” otomobil ile tüm dünyanın ülkemizin adını duyacağını belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin büyük düşünen ve büyün hayaller kurarak yol alan Suat Hoca’nın hayalinin peşinde koşmasının bir vizyonu ve hikayesi olduğunu belirten Canaltay, bu ülkeye yapılan katkılar ve iş imkanları için teşekkür etti.

Canaltay şunları dile getirdi: “Her ne kadar sanatı sevensiz de, takip etseniz de çok içinde olmadığınız için konuşmak biraz zor. Sanatçıları gördükten sonra hayatın bir hikaye olduğunu anlıyoruz. Her şey bir hikaye ile başlar. Resimlerde bir hikâye ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi de bir hikaye ve hayalle başladı. Hayal ettiğiniz sürece yaşarsınız ve hayal ettiğiniz sürece varsınız. Hayal etmeyi başaranlar bu dünyada var olmayı başarmışlardır. Ve hayallerini başaranlar ülkelerine bir şeyler bırakmışlardır. Bugün biz hem sanat eserlerini bırakan sanatçılarla birlikteyiz hem de hep hayalin peşinde koşan, büyük düşünen ve büyük hayaller kurarak yol alan Suat Hoca’nın hayalinin gerçeğe dönüşmesini yaşıyoruz. Suat Hoca’nın yaptıkları karşısında saygıyla eğiliyorum. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olmak zor. Yaptıklarınızın içerisinde sanat eserlerini koyabilmek sanatçılar ile olur. Ne mutlu bize ki ülkemize çağdaş müzeler var. Müzik, resim ya da herhangi bir sanat dalına değer verdikçe sonra bir ülkenin entelektüel birikimi ve gelişmişlik düzeyi artar. Bu vizyonun oluşumuna destek koyan herkesi ve sanatçıları kutluyorum.”

“GÜNSEL”in Tanıtılacağı 20 Şubat’ı Heyecanla Bekliyoruz…

“GÜNSEL” otomobilin tanıılacağı 20 Şubat tarihini heyecanla beklediğini ifade eden Resmiye Canaltay, bu girişimle KKTC’nin adının tüm dünyada duyulacağını vurguladı. Araba üretmenin günümüzde büyük ülkelerin bile gerçekleştirmekte zorlandığı bir girişim olduğuna dikkat çeken Canaltay, “Biz KKTC olarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu başarısı ile dünyada adımızı duyuracak bir girişim yapıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi bir çok konu da dünyada adını duyurdu. Müzeleri ve eserleri ile de sesini dünyaya duyuracak ama en önemlisi de araba üretimi ile. Birlikte vizyon oluşturma enerjisi olan bu büyük hayali tebrik ediyorum. Bu ülkeye sağlanan iş imkanları, bizleri sanatla buluşturan yatırımlar için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ödüller Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Milletvekili Sayın Resmiye Canaltay tarafından sanatçılar Galina Skobeleva, Baktygerey Teleubay, Sergey Anarbekov’a teşekkür belgesi verildi. Sanatçı Moldir Baıgozhanova’ya Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” Ödülü, IlSuyar Kazakova’ya ise “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Sergi Kurdeleleri Kesildi…

Ödül takdiminin ardından Kazakistanlı sanatçılarda oluşan dört ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, 12 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda gezilebilecek.