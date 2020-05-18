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86 yaşında mangal yaktı, yangın çıktı!

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86 yaşında mangal yaktı, yangın çıktı!
86 yaşında mangal yaktı, yangın çıktı!

 

 17.05.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, İncirli’de İ.Z.Z.(E-86), ikametgahının ön kısmında, gerekli emniyet tedbirlerini almadan mangal yaktığı sırada, mangaldan sıçrayan kıvılcımların etraftaki kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 dönüm kıraç arazi, adı edilene ait 30 adet rulo buğday sanyo balya, 20 adet küçük kare saman balyası, sulama hortumları, 17 adet nar ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

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