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87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti…

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KKTC’de son 24 saatte 19.845 test yapıldı, 63'ü yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti 75 kişi taburcu edildi. 
87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti…

KKTC’de son 24 saatte 19.845 test yapıldı, 63'ü yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti 75 kişi taburcu edildi. 

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan, 2 kişi yurt dışından gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 63 kişi ise yerel vakadır. 

Vakalardan 29 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10  kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildi.

2 EKİM 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.845 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 63 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75  

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .963.826 

Toplam Vaka Sayısı: 19.700 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.748  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 874 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 815 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 80   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 532  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 684 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8009 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.800

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