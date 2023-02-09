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87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş

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Kahramanmaraş depreminden sonra enkaz bölgelerinde umut ve acı dolu bekleyiş sürüyor. 87 saat geride kalırken mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş

Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor. 

Kahramanmaraş'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki Serçin Apartmanı'nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

 

86. SAATTE ANNE KIZ KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı.

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