87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş

Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor.
Kahramanmaraş'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki Serçin Apartmanı'nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.
86. SAATTE ANNE KIZ KURTARILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı.
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