 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

87 yaşında Eurovision adayı

»
87 yaşında Eurovision adayı
2017 yılında Eurovision şarkı yarışmasından İsveç’i temsil etmek için yarışan adaylar arasında en genç yarışmacı ile en yaşlı yarışmacı arasında tam 70 yaş farkı var.

Bu akşam İsveç’in Växsjö kentinde yapılacak Eurovision elemelerinin üçüncü ayağında İsveç’i temsil etmek için yarışacak adayların en genci 2000 doğumlu Bella 16 yaşında iken, 1929 doğumlu 87 yaşındaki Owe Thörnqvist elemelerde yaşlı jenerasyonu temsil ediyor.

 

Aynı zamanda yarışmacılar arasında en fazla tecrübeye de sahip olan Owe Thornqvist müzik yaşamına 1953 yılında başlamış. Thornqvist daha önceki Eurovision İsveç elemelerine üç kez de şarkı sözü yazarı olarak katılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Tiyatronun Sınır İhlali” Güney Kıbrıs’ta tanıtılıyor17 Şubat 2017 Cuma 12:34
  • Aysel Gürel’in 9. Ölüm yıldönümü17 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Yavuz Çetin...16 Şubat 2017 Perşembe 15:46
  • Tarihte Bugün16 Şubat 2017 Perşembe 14:43
  • Girne’de” Kayıp Hazine” adlı çocuk kitabının ikinci baskısı çıktı16 Şubat 2017 Perşembe 12:55
  • Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler16 Şubat 2017 Perşembe 09:28
  • Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası konferans ile son buluyor15 Şubat 2017 Çarşamba 16:24
  • Baraka ağaç dikme etkinliği gerçekleştirecek15 Şubat 2017 Çarşamba 12:38
  • Genco Erkal “Nefes” için sahnede…14 Şubat 2017 Salı 16:31
  • “Domuz Kuyruğu” Gazimağusa’da sahnelenecek14 Şubat 2017 Salı 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti