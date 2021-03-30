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87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti

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Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti.
87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Birol,  yönetimindeki FK 590 plakalı araçla çift şeritli yolda ters şeritte seyrettiği sırada karşıdan gelen Bülent Uçar (E-43) yönetimindeki HE 658 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Aysel Birol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bülent Uçar’ın tedavisi ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturmayı sürüyor.

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