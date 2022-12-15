87 yaşındaki Fikri Özbeyit dün evden çıkıp geri gelmedi

Çamlıbel’de sakin Fikri Özbeyit, 87 yaşında, dün evden çıkıp geri gelmemiştir. Dün bütün gece arandı fakat bulunamadı.
Ailesi tarafından görenlerin polis ve/ veya 542 851 38 63 numaralı telefona başvurmaları çağrısında bulunuldu.
Çamlıbel’de sakin Fikri Özbeyit, 87 yaşında, dün evden çıkıp geri gelmemiştir. Dün bütün gece arandı fakat bulunamadı.
Ailesi tarafından görenlerin polis ve/ veya 542 851 38 63 numaralı telefona başvurmaları çağrısında bulunuldu.
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