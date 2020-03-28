  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

87 Yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a Karşı Verdiği Mücadeleyi Kazandı

» »
87 Yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a Karşı Verdiği Mücadeleyi Kazandı
87 Yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a Karşı Verdiği Mücadeleyi Kazandı

İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Fotoğrafçı SophieEdwards, Facebook'tan, dedesi EwartLockton'ın Manchester'daki bir hastanede 2 hafta süren tedavisinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. 

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve zatürre tanısı konan 87 yaşındaki dedesini hastaneden ayrılırken gösteren bir fotoğrafını da paylaşan Edwards, "O, şimdi ait olduğu yerde, evde iyileşmesini tamamlıyor." ifadesini kullandı. 

Edwards'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni alırken, bir Facebook kullanıcısı "bu korkunç virüsün yenilebileceğini görmenin ferahlatıcı olduğunu" belirtti. 

ÖLENLERİN SAYISI 759'A ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter'dan "Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraş Elbistanlı İbrahim Özalp amcamız, Homerton Hastanesinde 10 gün süren koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı." paylaşımında bulunmuştu. 

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı MattHancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs dünyanın en büyük sığınmacı kampına sıçradı28 Mart 2020 Cumartesi 11:40
  • Alman Ordusu Koronavirüs Salgını Nedeniyle 15 Bin Asker Görevlendirecek28 Mart 2020 Cumartesi 11:39
  • Britanya'da 1 dolarlık Koronavirüs testi geliştirildi28 Mart 2020 Cumartesi 11:39
  • Trump: "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatör üreteceğiz ya da edineceğiz"28 Mart 2020 Cumartesi 11:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Aşısı Minimum 12-18 Ay Uzakta28 Mart 2020 Cumartesi 11:32
  • Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına İlişkin Gelişmeler28 Mart 2020 Cumartesi 11:29
  • Avustralya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 14'e Yükseldi28 Mart 2020 Cumartesi 11:23
  • New York'ta Kovid-19 Vakası Sayısı, Bir Günde 7 Binden Fazla Artarak 44 Bini Geçti28 Mart 2020 Cumartesi 11:18
  • Rusya'da Kovid-19 Kaynaklı 5'inci Ölüm28 Mart 2020 Cumartesi 11:16
  • Koronavirüs salgını: Yanlış bilgilerin viral olmasını nasıl durdurabilirsiniz?28 Mart 2020 Cumartesi 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti