Niğde’de iş insanı Atilla Kaplan, şirketi üzerine geçen yıl 870 bin liraya aldığı lüks arazi aracının sol arka kapısının değişik olduğunu tespit edip, 2 ay sonra bayiye başvurdu. Yapılan incelemede fabrikasyon bir hata nedeniyle farklı bir kapı takıldığını kabul eden firma, aracın değiştirilmesi talebine olumsuz yanıt verince Kaplan, hukuki süreç başlattı.

Niğde’de iş insanı Atilla Kaplan, şirketi üzerine geçen yıl 870 bin liraya aldığı lüks arazi aracının sol arka kapısının değişik olduğunu tespit edip, 2 ay sonra bayiye başvurdu.