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SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vaka

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"Toplam 8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 
8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vaka

"Toplam 8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57'si  yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 57 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/ 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1 

İskele 

Yenierenköy-4 / Altınova-1  

14  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 57   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331 

Toplam Vaka Sayısı: 5263 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89 

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