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88 saatin ardından enkazdan kurtarıldı

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Çin’in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kişi 88 saat sonra kurtarıldı.
88 saatin ardından enkazdan kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinde cuma günü çöken binadan 88 saatin ardından 9’uncu kişi kurtarıldı.

Yerel saatle 04.15 sıralarında enkazdan çıkarılan kadın hemen hastaneye sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, enkaz altından kurtarılan kadının, çevresinde bulunan nesnelere vurarak ses sinyalleri gönderdiği ve bu sayede yaşam tespit araçlarıyla bulunarak kurtarıldığı aktarıldı. Olay yerinde görev yapan sağlık personeli, kurtarılan kadının bilincinin açık olduğunu ve ekiplerle iletişim kurabildiğini söyledi.

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