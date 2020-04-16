88’lik ‘Romeo’, kepçeyle pencerenin önüne yükselip huzurevindeki eşini ziyaret etti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 88 yaşındaki bir adam, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler nedeniyle huzurevindeki eşini ziyaret edemeyince kepçeyle yükseltilerek odasının penceresine ulaştı.

Nick Avgtes, bir yıldır Maristhill Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 61 yıllık eşi Marion Avgetes’ı her gün ziyaret ediyordu. Ancak, ziyaret yasağı gelince bir süre yanına gidemedi. Onu görmek için can atan Avgtes ve yakınları, sıradışı bir ziyaret planladı ve huzurevi yönetiminden onay alınca uygulamaya koydu.

Avgtes, 8 Nisan’da, huzurevinin bahçesinden kepçeyle eşinin olduğu üçüncü kata yükseltildi ve onu görmek için cama çıkan Marion Avgtes’ı kısa bir süre görüp, sohbet edip aşağı indi. Onun kepçedeki anlarını kaydeden yakınları görüntüleri Facebook’ta paylaştı.

Huzurevinin müdürü James Tracy, “Karısına çok bağlı bir adam. Bir gün bile gelmediği olmadı. Şimdi gelemiyor ama yine de Marion’u görmenin bir yolunu buldu” dedi.

Oğlu Chris Avgtes ise Facebook aracılığıyla kepçeyi kiralamak için destek istediklerini ve bir lise arkadaşının bu konuda destek olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu anlatan Nick Avgtes, “61 yıldır evliyiz ve birbirimizi ilk günkü gibi seviyoruz. Onu bir gün görmesem özlüyorum. Bu ara göremiyorum. Onu görmemiçin destek olanlara çok teşekkür ediyorum” diyerek salgın bitince Marion Avgtes’la seyahate çıkmak istediğini anlattı.