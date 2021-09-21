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89 Vaka, 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

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89 Vaka, 1 Kişi Hayatını Kaybetti!
89 Vaka, 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

"Toplam 20.563 test yapıldı, 61'i yerel, 89 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.563 olup, 61'i yerel 89 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 93 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 61 kişi ise yerel vakadır.

25 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.563

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 89

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 61 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .753.438

Toplam Vaka Sayısı: 18.887  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.642

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1171

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1107

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4609

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 479

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6295

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