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89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı

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Toplam 24.498 test yapıldı, 89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi taburcu edildi
89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.498 olup, 89'u yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 81  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır. 

36 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 1 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

8 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.498 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 89 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 81 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.674.117 

Toplam Vaka Sayısı: 23.524  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 067 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1368 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1319 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1426 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 671 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6436 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.793

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