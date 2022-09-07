8’inci Dağaşanlılar (Vretçalılar) Dayanışma Günü etkinliği pazar günü yapılıyor

Dağaşanlılar (Vretçalılar) Dayanışma Günü etkinliği 11 Eylül 2022 Pazar günü Minareliköy Aile Bahçesi’nde yapılacak.

Eylül 1974’de güneydeki köylerinden kuzeye göç eden Vretçalıların göçünü anmak adına Vretçalılar Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik saat 17.00 sıralarında başlayacak.

Farklı bölgelere dağılan köylülerin bir araya getirilmesi ve eski köy anılarının anlatılacağı konuşmaların yapılmasının hedeflendiği etkinlikte ayrıca köyün ve köylülerin resimlerinin yer alacağı sergi açılacak ve köyde kullanılan araç gereçlerin sergilenecek.

Herse ikramı, güreş tutulması, kına gecesi, halk dansları gösterisi ve müzik dinletisi de yapılacak etkinlikte köyle ilgili filmler de gösterilecek.