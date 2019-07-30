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9 Ağustos görüşmesi öncesi çalışmalar hızlandı

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9 Ağustos görüşmesi öncesi çalışmalar hızlandı
9 Ağustos görüşmesi öncesi çalışmalar hızlandı

Spehar 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi öncesinde temaslarına devam ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi öncesinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elizabeth Spehar’ı bu çerçevede kabul ederek görüştü.

Spehar, liderler görüşmesi öncesinde New York’ta yaptığı temaslar hakkında da Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bilgilendirdi.

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