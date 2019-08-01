9 Ağustos öncesi parti başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 9 Ağustos Cuma günü Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Akıncı, müzakere heyetindeki çalışma arkadaşları ile yürüttüğü hazırlığın yanısıra Kıbrıs sorunundaki çalışmaları ile bilinen akademisyenlerle de biraraya geldi.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önümüzdeki hafta içinde Meclis’te temsil edilen hükümet ve muhalefet parti liderleri ile biraraya geleceği belirtildi.
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