  • BIST 3.986,50
  • Altın 996.106
  • Dolar 18.6058
  • Euro 18.6544
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

9 ayda 9 binden fazla yabancı şirketten Güney Kıbrıs’a başvuru

» »
Dokuz binden fazla yabancı şirketin, Ocak-Eylül 2022 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a taşınmak, burada iş yapmak ve kalmak için Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'ne başvuruda bulunduğu haber verildi.
9 ayda 9 binden fazla yabancı şirketten Güney Kıbrıs’a başvuru

Dokuz binden fazla yabancı şirketin, Ocak-Eylül 2022 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a taşınmak, burada iş yapmak ve kalmak için Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'ne başvuruda bulunduğu haber verildi.

İşletmelerin cezbedilmesiyle ilgili yeni stratejinin ortaya konduğu Ocak 2022’den bu yana, ilgili dairenin yabancı şirketlerden 9 bin 090 başvuru aldığını yazan Alithia gazetesi, başvuruların yüzde 97’sinin incelendiğini, bununla birlikte “dijital göçebelerle” (digital nomad) ilgili oturma izinlerine ilginin arttığını ve bunların da 100’den 500’e çıktığını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türklere ücretsiz Yunanca dersi verilecek25 Ekim 2022 Salı 15:37
  • Limasol’da Asya Kaplan Sivrisineği görüldü25 Ekim 2022 Salı 15:15
  • Kasulidis Macaristan Dışişleri Bakanıyla görüştü25 Ekim 2022 Salı 15:03
  • Çocuk ve gençler arasındaki şiddet ve taşkınlık olayları arttı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:48
  • Kasulidis’in Stewart’la telefon görüşmesinin detayları basına sızdırıldı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:02
  • Rum İstihbarat Teşkilatı’nın gizli anlaşmaları24 Ekim 2022 Pazartesi 13:38
  • Limasol’da eroin çetesi çökertildi24 Ekim 2022 Pazartesi 12:54
  • Anastasiadis Vatikan’da24 Ekim 2022 Pazartesi 11:11
  • Nuris: Mahsurların ata toprağında kalması ana hedefimiz24 Ekim 2022 Pazartesi 09:57
  • Güney'de bıçak tehdidiyle market soygunu23 Ekim 2022 Pazar 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti