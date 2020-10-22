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9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi

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Şiddetli regl ağrısı çektiğini düşünen ve bu şikayetle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Çünkü genç kadının çektiği ağrı, aslında doğum sancısıydı.
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi

İngiltere'nin Leicestershire şehrinde yaşayan Holly Henton, doktorların bir hafta gecikmiş bir bebekle doğum yaptığını söylediğinde şaşkına döndü.

23 yaşındaki kadın, her ay düzenli olarak regl olduğunu ve hiçbir hamilelik belirtisi yaşamadığını söyledi. Hamilelik semptomları olmayan Holly, acil sezaryenle doğuma alındı ve 3 kilo 175 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

'DOĞUM YAPANA KADAR HAMİLE OLDUĞUMU ANLAMADIM'

Hamile olduğunu doğumda öğrenen genç kadın, 'her zamanki gibi regl sancılarım olduğunu hissettim ancak bu sefer ağrılar çok şiddetliydi. Bayılmışım gözümü açtığımda hastanedeydim. Fiziksel bir muayene yaptılar ve tuhaf bir şey hissettiklerini söylediler, bu yüzden bir ultrason yaptılar ve bir kitle fark ettiler. Jinekoloğu gördüğümde bana hamile olduğumu söyledi ama şaşkına döndüm, ona ilk başta bile inanmadım. Bana 41 haftalık hamile olduğumu söylediklerinde şoka girdim. Bir gün çocuk istediğimi biliyordum ama daha ileride mutlu ve sağlıklı bir ilişki içindeyken ve daha büyükken. Doğum yapana kadar hamilelikle ilgili hiçbir belirti yaşamadım. Düzenli olarak regl oluyordum' diye konuşuyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında eski sevgilisiyle ayrılan Holly, Theo'nun babasına haberi anlatmak için ulaştı ve şimdi çift, sürpriz oğullarını büyütmek için arkadaş kalmaya karar verdi. Holly, 'İnsanlara birkaç hafta boyunca söylemedim çünkü bu durumu kabullenmeye çalışıyordum. Şimdi onun varlığına alıştım ve onunla özel bir bağ kurdum. Annem bana her şeyi öğretiyor ve bana işleri nasıl yapacağımı gösteriyordu' diyor.

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