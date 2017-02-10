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9. Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı!

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9. Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı!
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali, katılımcılarıyla buluşmak için geri sayıma başladı.

Siyah Pembe Üçgen Derneği'nin, bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali “Performans” teması ile 20-26 Şubat tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek.  Hafta kapsamında paneller, atölyeler, gösteriler, filmler, konserler ve partilerden oluşan dopdolu bir program tüm haftaya yayılacak.

 

Festivalde bu sene neler var neler!

 

Bu yıl programda “performans” teması etrafında birçok etkinlik gerçekleşiyor. Güncel sanata queer-feminist yaklaşımıyla bilinen sanatçı Nilbar Güreş’in 20 Şubat’taki sergi açılışıyla başlayacak olan festivalde, Dario Fo ve  Franca Rame’in yazıp, Füsun Demirel’in yönettiği “Aşk Dersleri” tiyatro oyunu, Kafası Karışık Kontrtenor Nuri Harun Ateş konseri, Koreli performans sanatçısı Ming Wong’un daha önce İstanbul’da da bir bölümü çektiği Bülent Ersoy’la ilgili belgesel film çalışması “Biji Diva”, “50.000 Çaktın Mı?” isimli performansları ile İstanbul Queer Art Collective, kendi geliştirdiği “Aşure” isimli yazılımı ile görsel ve işitsel bir elektroakustik konser deneyimi yaşatacak olan Mehmet Can Özer festivalin konuklarından sadece bir kaçı. “Dinner Bondage”, “Acı Tatlı”, ödül töreni gecesinin sürpriz konseri, film gösterimleri ve panellerle ilgili diğer tüm detaylar ise ayrıntılı programda…

 

Siyap Pembe Üçgen, performans izleyip, performansın ne olup ne olmadığını konuşup, bir yandan da performans göstermek için 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivale çağırıyor.

 

*Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali, her  yıl Şubat ayının son haftasında gerçekleştirilen ve aynı tarihlerde bir nefret cinayeti sonucu öldürülen açık eşcinsel kimliği ile insan hakları alanında çalışmalar sunmuş Baki Koşar’ın anısına ithaf edilen bir haftadır.

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