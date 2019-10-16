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9 buçuk metreden düştü

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Lefkoşa’da bugün sabah meydana gelen iş kazasında, 44 yaşındaki İsa Dadük ağır şekilde yaralandı.
9 buçuk metreden düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında,  Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa Dadük (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek,  yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 


Dadük, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı


Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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