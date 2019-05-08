“9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası” bu yıl ‘IN/DEPENDENCE’ teması ile 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek olan söz konusu etkinlik açılışında konuşan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Tasarım Haftası ve bu yılki tema hakkında bilgiler verdi. Tasarım Haftası kapsamında birçok farkı ülkeden, programdan ve kültürden misafirleri ağırladıklarına değinen Prof. Dr. Dinçyürek, alanında uzman birçok mimar ve tasarımcıyı aralarında görmekten dolayı sond erece memnun olduklarını bildirdi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Dinçyürek, Tasarım Haftası’nın faydalı geçmesini temenni etti.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, söz konusu etkinliğin ilk yapıldığı yılları hatırladığına değinerek, o yıllarda etkinliğin daha basit bir etkinlik olarak gerçekleştirildiğini, ancak bugün uluslararası bir etkinlik boyutuna ulaşarak öğrencilere yenilikler öğrentme konusunda önemli bir alan oluşturduğunu vurguladı. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Osam, amaçlarının yüksek standartlarda en kaliteki eğitimi vermek olduğunu belirtti. DAÜ’nün Ekim 2019 tarihinde 40. yılını kutlamaya hazırlandığını dile getiren Prof. Dr. Osam DAÜ’nün günden güne olgunlaştığını aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından dünyaca ünlü Alireza Taghaboni açılış sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından Prof. Dr. Osam tarafından Taghaboni’ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, Kalebodur sponsorluğunda saat 13:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Prof. Dr. C. Abdi Güzer moderatörlüğünde, “Mimarlar Konuşuyor” konulu panel ile devam etti. Söz konusu panelde NORM Mimarlık yöneticileri Prof. Dr. Ahmet Tercan ve Esin Tercan günümüz mimarlık ve tasarım pratiklerinden kesitlerle keyifli bir tartışma ortamında katılımcılar ile buluştu.

Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 19:00’da ise Queen’s Üniversitesi Belfast’tan Prof. Greg Keeffe, “Sürdürülebilirlik” temalı konuşma ile katılımcılar ile bir araya geldi. Prof. Dr. Kokan Grchev ve Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç rehberliğinde düzenlenen Mağusa Suriçi Kültür Gezisi sonrasında, saat 19:30’da, Namık Kemal Meydanı’nda, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Açılış Kokteyli ile etkinliğin ilk günü tamamlandı.

9. DAÜ Uluslararası Tasarım Hatfası Etkinlikleri Devam Edecek

9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında 9 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 10.00’da, “Tuhaf Tasarımlar” konulu Liselerarası Video Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecektir. Ardından ise saat 11:00’de, sergi açılışı ile etkinlik devam edecek. Saat 13:00’de ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Tonguç Gökalp’in EPSİLON isimli performans gösterisi, ardından ise Prof. Dr. Güven Arif Sargın’ın yönetiminde, Abdurrahman Çekim - BARAKA ve Emre Özgüder – GROTESK katılımında bir panel gerçekleşecek.

10 Mayıs 2019 Cuma günü, düzenlenecek olan atölye çalışmalarının ardından saat 14:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “FREE TALKS” temasıyla Banu Uçak, Barış Atiker ve Emre Güneş tarafından üç kısa sunuş gerçekleşecek. 9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası gerçekleştirilecek olan Kapanış Töreni’nin ardından sona erecek.