9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, tasarım ve ilişkili tüm yaratıcı alanların tamamını kapsayacak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin girişimleri ile gelenekselleşen “DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası”nın dokuzuncusu bu yıl ‘IN/DEPENDENCE’ temasıyla 8–10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak olan etkinlik açılış konuşmalarının ardından dünyaca ünlü Alireza Taghaboni’nin gerçekleştireceği açılış sunumu ile devam edecek. 9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası Kalebodur sponsorluğunda saat 13:00’te Prof. Dr. C. Abdi Güzer moderatörlüğünde, “Mimarlar Konuşuyor” konulu panel ile devam edecek.

Söz konusu panelde NORM Mimarlık yöneticileri Prof. Dr. Ahmet Tercan ve Esin Tercan günümüz mimarlık ve tasarım pratiklerinden kesitlerle keyifli bir tartışma ortamında katılımcılar ile buluşacak. Aynı gün, Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 19:00’da Queen’s Üniversitesi Belfast’tan Prof. Greg Keeffe, “Sürdürülebilirlik” temalı konuşma gerçekleştirecek. Prof. Dr. Kokan Grchev ve Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç rehberliğinde düzenlenecek olan Mağusa Suriçi Kültür Gezisi sonrasında, saat 19:30’da, Namık Kemal Meydanı’nda, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Açılış Kokteyli ile etkinlik devam edecek.

9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında 9 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 10.00’da, “Tuhaf Tasarımlar” konulu Liselerarası Video Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecektir. Ardından ise saat 11:00’de, sergi açılışı ile etkinlik devam edecek. Saat 13:00’de ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Tonguç Gökalp’in EPSİLON isimli performans gösterisi, ardından ise Prof. Dr. Güven Arif Sargın’ın yönetiminde, Abdurrahman Çekim - BARAKA ve Emre Özgüder – GROTESK katılımında bir panel gerçekleşecek.

10 Mayıs 2019 Cuma günü, düzenlenecek olan atölye çalışmalarının ardından saat 14:00’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “FREE TALKS” temasıyla Banu Uçak, Barış Atiker ve Emre Güneş tarafından üç kısa sunuş gerçekleşecek. 9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası gerçekleştirilecek olan Kapanış Töreni’nin ardından sona erecek.