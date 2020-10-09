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9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analizini Yayımladı

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9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analizini Yayımladı
9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analizini Yayımladı

Tarım Dairesi 4-10 Ekim  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur. Köşe Ticaret Ltd. ait sultani üzümde  ve  SVS Tic. Ltd. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

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