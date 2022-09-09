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9 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor
9 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

9 Eylül Cuma yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Yapılması gerekenden daha fazla zorlama olmadığında bile, zorlamaya devam edin. Bir hedefe ulaşmaya kararlısınız ve bunu başarmak için gereken enerjiyi bulacaksınız. Yeni bir şey başlatmadan önce fikirlerin özel olarak tartışılması gerekir, ancak zamanınız var mı?

BOĞA

Geçmişte taahhütler aldıysanız, ancak şimdi onlara uygun hissetmiyorsanız, kendinize kızacaksınız. Pazarlık ettiğinizden daha fazlasını kabul etmeniz sinir bozucu. Yardım edecek birini bulabilirseniz, bu sorununuzun çözümü olabilir.

İKİZLER

Bir iş toplantısında söylenenlere katılmıyorsunuz. Ortamda sivrilmek istemediğiniz için, görüşlerinizi yayınlamak için daha iyi bir anı bekleyebilirsiniz. Bugün hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmayacak ve düşüncelerinizi de kaydetme fırsatı olacak.

YENGEÇ

İptal edilen bir tatilden veya hatalı bir satın alma işleminden paranızı geri almak kolay olmayacak. Dört gözle beklediğin bir şey elinden alındı ve hayal kırıklığına uğrayan tek kişi sen olmayacaksın. Geri ödeme reddedilirse, uzman tavsiyesi alın. Yasal haklarınızı öğrenin.

ASLAN

Sıklıkla gittiğiniz bir yerde beklenmedik bir şey olmak üzere. Ya hemen ruh eşiniz olduğunu hissettiğiniz biriyle tanışacaksınız ya da geçmişinizden bir daha asla göremeyeceğinizi düşünmediğiniz biriyle karşılaşacaksınız. Bir aile sorunu zamanla kendi kendine çözülür. Önemsiz meseleler için üzülmemeye çalışın.

BAŞAK

İhtiyacı olan bir arkadaşına yapacak yapıcı bir şeyler bulmasını dilersin. Onların mırıltılarını, iniltilerini ve şikayetlerini dinlemekten bıktınız. Artık yapacak o kadar çok şeyiniz var ki, sizden ihtiyaçları olan zamanı onlara veremezsiniz.

TERAZİ

Hızlı tepkiler, iyi fırsatlarla dolu bir günden kazanabileceğiniz kadar kazanmanızı sağlayacaktır. Bir hayali gerçekleştirme fırsatı yakalayabilmek için kendinizi doğru zamanda doğru yerde bulduğunuzda şaşırmayın.

AKREP

Diğerleri, bir grup durumunda neler olup bittiğini anlamak için mücadele edecek. İşin özüne içgüdüsel olarak inen kişi siz olacaksınız. Sadece bu da değil, haklar konusunda ufak bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için gerekli adımları hemen atacaksınız.

YAY

Değişiklik istediğiniz ve bazı şeylerin aynı kalmasını istedikleri için bazı insanların görüşlerinizi duymaya hazır olmadığını anlayacaksınız. Bazı alanlarda, gizlice planları uygulamaya koymaya başlayabilirsiniz. Çocuğu olanların eğitimiyle ilgili kararlar üzerinde anlaşmaya varılması gerekir.

OĞLAK

Uzun süreli bir birlikteliğiniz varsa, bugün eşinizin geçmişiyle ilgili keşfedeceğiniz bir şey sizi şaşırtacak. Yeni bir araya geldiyseniz, sizi tanıma aşamasının tadını çıkaracaksınız. İş yerindeki insanlar size saygı duyuyor çünkü kollarınızı sıvamaya ve işten adil payınızı almaya hazırsınız.

KOVA

Biraz çılgınca bir fikir bulduğunuzda grubunuzdaki herkesin takdiri ve yanıtı şudur: Yardımcı olmak için ne yapabiliriz? Para, insanların bir araya gelerek eğlenceli etkinliklerde bulunmalarına olanak tanıyan alışılmadık bir plana yatırılacak.

BALIK

Bir arkadaşınızın veya komşunuzun meraklı sorularını kasten görmezden gelmek anlamına gelse bile, bu şekilde tutmayı düşündüğünüz özel konular vardır. Daha yaşlı bir akrabanız da işinizi bilmeye hakları olduğunu düşünüyor gibi görünüyor. Bir dereceye kadar bağımsızlığı korumayı tercih edeceksiniz.

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