9 Eylül İlkokulu’nda 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif!

Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu’nda, hafta sonu bir öğretmenin temaslı olması nedeniyle, tüm okula PCR testi yapılmaya başlanmıştı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, yaptığı açıklamada, yapılan PCR testi sonuçlarında 12 öğrenci ve 7 öğretmenin pozitif çıktığını belirtti. Başarı, Mustafa Çağatay İlkokulu’nda da 1 öğretmenin testinin pozitif çıktığını dile getirerek okula PCR testlerinin yapılmaya başlandığını söyledi.