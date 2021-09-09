9 EYLÜL TABLOSU: 161 VAKA!

9 Eylül 2021
"Toplam 12.672 test yapıldı, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandı, 114 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.672 olup, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 114 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır.
46 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
9 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.672
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 127
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .549.379
Toplam Vaka Sayısı: 17.699
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.862
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1768
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1577
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2680
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 622
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 428
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4303
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.570
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