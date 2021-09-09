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9 EYLÜL TABLOSU: 161 VAKA!

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9 EYLÜL TABLOSU: 161 VAKA!
9 EYLÜL TABLOSU: 161 VAKA!

9 Eylül 2021 

"Toplam 12.672 test yapıldı, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandı, 114 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.672 olup, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 114 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır. 

46 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

9 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.672 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 127  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .549.379 

Toplam Vaka Sayısı: 17.699   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.862 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1768  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1577 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2680 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 622  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 428 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4303 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.570

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