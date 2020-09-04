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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

9 Eylül tarihine kadar yangın riski yüksek!

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9 Eylül tarihine kadar yangın riski yüksek!
9 Eylül tarihine kadar yangın riski yüksek!

Orman Dairesi, 9 Eylül tarihine kadar, ülke genelinde aşırı sıcak ve nemli havanın etkili olacağı ve yangın riski olasılığının çok yüksek olduğunu duyurdu. Orman Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Fasıl 60 Orman Yasası Madde 14  altında oluşturulan Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü'nün 18. Maddesi gereğince Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından tüm orman yollarının her türlü araç trafiğine kapatılarak, ateşli pikniğin yasaklandığı açıklandı.

Öte yandan 6 Eylül tarihinde 2. ince av başlayacağından, avcıların mağdur olmaması bakımından K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile görüşülüp ortak kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

“K.K.T.C.  Avcılık  Federasyonu'na  bağlı  av  koruma  görevlileri  ve  Orman  Dairesi Müdürlüğü'ne  bağlı  Orman  Memurları  birlikte  devriye  gezip,  gün  sonu  rapor hazırlayacaktır Orman  arazilerinde  her  türlü  ateş  yakılması  (mangal  ateşi,  kahve  ateşi  vb.)  yasak olacaktır. Sadece 6 Eylül tarihinde, avcılar için ormanlara araçla girmek serbest olacaktır. Araziye araçları ile giren avcıların araçlarını, orman yollarını kapatmayacak şekilde park etmeleri gerekmektedir. Orman sahalarında her türlü çöpün bırakılması yasaktır.”

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