9 Eylül'de bir öğretmen karantinada

9 Eylül İlkokulu'ndan bir öğretmenin temaslı olması nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu'ndan bir 4'üncü sınıf öğretmeninin korona pozitif bir vaka ile temaslı olduğunu öğrenmesi sonrasında tedbir amaçlı yarın öğrencilerin okula gitmemesi istendi.

SesKıbrıs'ın haberine göre Okul idaresi olayı velilere mesaj göndererek duyurdu. Mesajda şu bilgiler verildi:

"Değerli velimiz sınıf öğretmeniniz pozitif bir vakanın temaslısı olarak karantinaya alınmıştır. Tedbir amaçlı olarak çocuklarınızı yarın okula göndermemenizi rica ediyoruz. Gelişmeler doğrultusunda sizlere bilgilendirme yapılacaktır"